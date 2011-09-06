Sanidad retira varias marcas de cremas por incluir sustancias farmacológicamente activas
Las marcas afectadas son Tempovate cream, Pop popular cream y Pop popular gel.
FACUA.org
España-06/09/2011
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La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha retirado del mercado las cremas Tempovate cream, Pop popular cream y Pop popular gel porque incluyen en su composición clobetasol y betame