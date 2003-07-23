Sanidad y Consumo insta a Amena a que cese o rectifique la campaña publicitaria de su Tarjeta Joven
Denunciada por FACUA, anuncia una tarifa de 6 céntimos pero cobra trece veces más durante ocho horas al día.
FACUA.org
España-23/07/2003
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Ante la denuncia presentada el pasado 3 de julio por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo ha instado a Amena a «la cesación o rectificación» de la publicidad de su Tarjeta Joven, en la qu