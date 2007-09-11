Sanofi-Aventis pagará una multa de 190 millones de dólares por inflar los precios de un medicamento
El Gobierno Federal estadounidense creará un organismo para perseguir este tipo de fraudes.
FACUA.org
América-11/09/2007
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Sanofi-Aventis, multinacional farmacéutica francesa, ha llegado al acuerdo en EE.UU. de pagar la suma de 190 millones de dólares como multa por haber creado una demanda artificial a los Programas Federales de Salud de su medicamento Azement, que sirve para mermar los efectos secunda