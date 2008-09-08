Sanofi-Aventis restablece el suministro de Clexane a todas las farmacias
Quedan sin efecto las recomendaciones de limitación de prescripción emitidas por la Agencia de Medicamentos en julio.
FACUA.org
España-08/09/2008
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha confirmado hoy que Sanofi-Aventis ha reestablecido el suministro de Clexane (enoxaparina sódica) en todas sus presentaciones, confirmando su capacidad para atender