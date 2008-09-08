Más noticias

Sanofi-Aventis restablece el suministro de Clexane a todas las farmacias

Quedan sin efecto las recomendaciones de limitación de prescripción emitidas por la Agencia de Medicamentos en julio.

FACUA.org
España-08/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha confirmado hoy que Sanofi-Aventis ha reestablecido el suministro de Clexane (enoxaparina sódica) en todas sus presentaciones, confirmando su capacidad para atender

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos