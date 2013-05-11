Más noticiasEn febrero aseguró que el Gobierno no contemplaba ninguna modificación

Santamaría usa el paro para justificar un posible cambio de la ley del tabaco en favor de Eurovegas

"Este país necesita inversores y creación de empleo, y este Gobierno analizará todas aquellas actuaciones que lo representen para adoptar en cada caso las medidas que considere más oportunas", dice.

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España-11/05/2013
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha descartado que se pueda cambiar la Ley antitabaco ante la próxima construcción del complejo de Eurovegas para que se pueda fumar en los casinos. Su justificación: España

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