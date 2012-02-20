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Santander, multado con 1,8 millones en Reino Unido por informar deficientemente

El supervisor británico considera que el banco no ofreció toda la información respecto a la cobertura por parte del esquema de compensación de servicios financieros (FSCS).

FACUA.org
Europa-20/02/2012
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El supervisor de Reino Unido (FSA por sus siglas en inglés) le ha impuesto una multa al Banco Santander de 1,8 millones de euros (1,5 millones de libras esterlinas) por información deficiente sobre sus productos estructurados, según el organismo británico.

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