Santander UK multado con 14,8 millones de euros por prestar un mal asesoramiento a sus clientes
La sanción cierra el expediente abierto a finales de 2012 por el supervisor británico, la Autoridad de Servicios Financieros (FSA).
FACUA.org
Europa-26/03/2014
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Santander UK, filial británica del banco cántabro, ha sido multada con 14,8 millones de euros (12,37 millones de libras esterlinas) por la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA) como consecuencia de las deficiencias detectadas en el asesoramiento financiero prestado p