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Sarkozy y Bruni ganan el pleito contra Ryanair por utilizar sin permiso su imagen para un anuncio

La compañía rentabiliza otra polémica campaña a través de una enorme difusión en los medios y con un reducido coste: 60.000 euros de indemnización para Carla Bruni.

FACUA.org
Europa-06/02/2008
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El presidente francés, Nicolas Sarkozy y su esposa, la cantante y modelo Carla Bruni, han ganado el pleito contra la compañía aérea irlandesa Ryanair por haber usado sin permiso su imagen para un anuncio en el que la nueva primera dama de Francia aparece

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