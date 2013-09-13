Se cumple un año desde el anuncio de Valderas de multar a la banca por el fraude de las preferentes
El vicepresidente del Gobierno andaluz dijo en el Parlamento el 13 de septiembre de 2012 que emprendería acciones sancionadoras y judiciales.
FACUA.org
Andalucía-13/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este viernes se cumple un año desde el anuncio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, de que emprendería acciones sancionadoras y judiciales contra la banca por el fraude de las participaciones pr