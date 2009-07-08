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Se inicia un proyecto para desarrollar la teleasistencia mediante la TDT

Permite implementar un dispositivo que envía un SMS de alerta cuando el anciano lleva mucho tiempo sin utilizar el mando a distancia de la televisión.

FACUA.org
España-08/07/2009
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Un grupo de investigadores de la Universidad Juan Carlos I y la Universidad de Barcelona ha puesto en marcha el proyecto Calisto, financiado por el Imserso, para desarrollar servicios de teleasistencia mediante la TDT.

Así, el proyecto permite implementar un dispositivo que env&iac

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