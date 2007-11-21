Se pierden dos discos con datos de 25 millones de británicos de una oficina del Ministerio de Economía
El primer ministro pide disculpas y el titular de Economía asegura que si algún ciudadano pierde dinero por un uso fraudulento de sus datos bancarios, las pérdidas serán cubiertas.
FACUA.org
Europa-21/11/2007
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El primer ministro británico, Gordon Brown, ha expresado su «profundo pesar» por los «inconvenientes y preocupaciones» que está provocando la pérdida de los datos de 25 millones de ciudadanos que se beneficiaron de ayudas por hijos, al tiempo que prometi&