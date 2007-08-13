Se suicida el director de la empresa china que fabricó para Mattel los juguetes contaminados con plomo
Se trata de más de un millon de juguetes de Fisher-Price retirados del mercado a nivel mundial.
FACUA.org
Asia y Oceanía-13/08/2007
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El director de la empresa fabricante de juguetes china que provocó la retirada de más de un millón de artículos de Fisher-Price cuya pintura contenía plomo se ha suicidado, según informó hoy el periódico chino Southern Metropolis Daily