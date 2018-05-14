Seat y Volkswagen revisarán 420.000 vehículos por un problema que afecta al cinturón trasero
En total, unas 200.000 unidades de los nuevos modelos del Seat Arona e Ibiza y 220.000 del Volkswagen Polo en todo el mundo.
Europa Press
Internacional-14/05/2018
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Seat y Volkswagen han confirmado un problema técnico en el anclaje del cinturón trasero izquierdo que afecta a 420.000 unidades de los nuevos Ibiza, Arona y Polo, por lo que durante las «próximas semanas» iniciarán una campaña de llamada a revisió