Sebastián anuncia que en 2014 habrá un millón de coches híbridos y eléctricos en España
El Gobierno quiere reducir en un 20% los límites de velocidad en accesos a ciudades y vías de circunvalación de gran capacidad.
FACUA.org
España-29/07/2008
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró hoy que tiene el objetivo de que en España haya un millón de vehículos híbridos y eléctricos en 2014, «en su mayor parte fabricados aquí», para lo que est&