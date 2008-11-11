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Según un estudio de FACUA, aprobar el carné de conducir 'a la primera' cuesta una media de 893 euros, un 7,3% más que en 2007

Las autoescuelas de A Coruña, Granada y Santander tienen los precios medios más bajos de las 29 ciudades encuestadas. Los más caros son los de Pamplona, Zaragoza y Logroño.

FACUA.org
España-11/11/2008
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Sacarse el carné de conducir cuesta en España una media de 892,68 euros, siempre y cuando sea aprobando todo a la primera. Así se desprende de un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción

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