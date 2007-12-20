Sentencia contra Tele2 por engañar a una anciana enferma mental para que firmase un contrato
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria desestima el recurso de la compañía contra la multa impuesta por el Departamento de Consumo del Gobierno vasco.
FACUA.org
Euskadi-20/12/2007
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Tele2 ha sido condenada a pagar una multa de 6.000 euros después de que una juez haya determinado que uno de sus comerciales recurrió al «engaño» para conseguir que una anciana de Vitoria firmara un contrato con la compañía de telecomunicaciones, seg&uacu