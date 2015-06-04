Sentencia contra tres grandes tabacaleras en Canadá
Imperial Tobacco, Rothmans Benson and Hedges y JTI-McDonald tendrán que compensar a los fumadores que no han podido dejarlo y a los que padecen graves enfermedades por el tabaquismo.
Europa Press
Internacional-04/06/2015
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Las empresas tabacaleras Imperial Tobacco, Rothmans Benson and Hedges y JTI-MacDonald han sido condenadas por la justicia canadiense al pago de 15.000 millones de dólares (13.600 millones de euros) en concepto de daños a fumadores y exfumadores de la provincia de Quebec, en un caso