Sentencia del Supremo: FACUA insta a las CCAA a no eludir su obligación de multar cláusulas abusivas
El TS sentencia que la Administración debe sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos sin esperar a que exista un pronunciamiento judicial previo sobre dicha abusividad.
FACUA.org
España-31/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción valora muy positivamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina legal que la Administración puede, y debe, sancionar la utilización de cláusulas abusivas por parte de cualquier empresa, «sin necesidad de previ