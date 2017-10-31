Nuestras accionesEste fallo del Tribunal Supremo fija doctrina legal

Sentencia del Supremo: FACUA insta a las CCAA a no eludir su obligación de multar cláusulas abusivas

El TS sentencia que la Administración debe sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos sin esperar a que exista un pronunciamiento judicial previo sobre dicha abusividad.

FACUA.org
España-31/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción valora muy positivamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina legal que la Administración puede, y debe, sancionar la utilización de cláusulas abusivas por parte de cualquier empresa, «sin necesidad de previ

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