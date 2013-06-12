Sepla teme una merma en la seguridad aérea en las operaciones de extinción de incendios
Los profesionales del sector exigen a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea un plan para evitar que los impagos se traduzcan en una menor inversión en seguridad.
FACUA.org
España-12/06/2013
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El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) quiere expresar su preocupación ante la posibilidad de que los recortes presupuestarios para la campaña de Extinción de Incendios 2013 y la morosidad acumulada de las Comunidades Autónomas co