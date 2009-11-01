Nuestras acciones

'Servicios de telecomunicaciones fijas', última de las 'Guías del Consumidor' de FACUA Andalucía.

Editada en el marco de un programa que desarrolla durante este año para asesorar a los usuarios sobre sus derechos.

FACUA.org
Andalucía-01/11/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha editado una guía para asesorar a los usuarios sobre sus derechos en el sector de las telecomunicaciones fijas.

La guía Servicios de telecomunicaciones fijas, de 28 páginas, ha si

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos