'Servicios de telecomunicaciones fijas', última de las 'Guías del Consumidor' de FACUA Andalucía.
Editada en el marco de un programa que desarrolla durante este año para asesorar a los usuarios sobre sus derechos.
FACUA.org
Andalucía-01/11/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha editado una guía para asesorar a los usuarios sobre sus derechos en el sector de las telecomunicaciones fijas.
La guía Servicios de telecomunicaciones fijas, de 28 páginas, ha si