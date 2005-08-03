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Setenta y un intoxicados por pollos del Grupo Sada acuden a FACUA para asesorarse sobre su derecho a ser indemnizados

La cifra de afectados a las 12:00 horas se elevaba a 853, según la información facilitada por las comunidades autónomas

FACUA.org
España-03/08/2005
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A las 12:00 horas de hoy miércoles, setenta y un afectados por intoxicaciones a consecuencia del consumo de pollos de las marcas Pimpollo y Pollo Asado Sada se han puesto ya en contacto con la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para solicitar asesoramiento sobre su

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