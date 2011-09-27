Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz y Málaga, entre las ciudades con aire más contaminado
Las menos afectadas por partículas PM-10 son Santiago de Compostela, Logroño, Badajoz, Vitoria, Palma de Mallorca y Valladolid, según la OMS.
FACUA.org
España-27/09/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hecho público señala que en España, las ciudades más contaminadas por partículas contaminantes PM-10 son Zaragoza y Sevilla, con 45 microgramos por metro Cúbico; Granada, con 40; Torrejó