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Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz y Málaga, entre las ciudades con aire más contaminado

Las menos afectadas por partículas PM-10 son Santiago de Compostela, Logroño, Badajoz, Vitoria, Palma de Mallorca y Valladolid, según la OMS.

FACUA.org
España-27/09/2011
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Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hecho público señala que en España, las ciudades más contaminadas por partículas contaminantes PM-10 son Zaragoza y Sevilla, con 45 microgramos por metro Cúbico; Granada, con 40; Torrejó

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