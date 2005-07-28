Sevilla y Granada tienen las tarifas de taxis más caras de las ocho capitales andaluzas
Las tarifas han subido por encima de la media nacional. La capital Granadina se ha producido la mayor subida de las cincuenta y una ciudades analizadas por FACUA en toda España.
FACUA.org
Andalucía-28/07/2005
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