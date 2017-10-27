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Si usas el autobús urbano de Tussam, éstos son tus derechos

FACUA Sevilla te informa sobre los tipos de tarjetas, líneas o cómo debes reclamar, entre otros aspectos.

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Sevilla-27/10/2017
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Si eres de los que usas el servicio de transporte público Tussam, FACUA Sevilla te explica a continuación cuáles son tus derechos como usuario:

1. ¿Qué tipo de empresa es Tussam y quiénes son los propietarios?

Tussam es la a

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