Si usas el autobús urbano de Tussam, éstos son tus derechos
FACUA Sevilla te informa sobre los tipos de tarjetas, líneas o cómo debes reclamar, entre otros aspectos.
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Sevilla-27/10/2017
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Autobús de Tussam pasando por la Torre del Oro, en Sevilla. | Imagen: flcikr.com/vallausa (CC BY 2.0).
Si eres de los que usas el servicio de transporte público Tussam, FACUA Sevilla te explica a continuación cuáles son tus derechos como usuario:
1. ¿Qué tipo de empresa es Tussam y quiénes son los propietarios?
Tussam es la a