Siete años de prisión para los dos encargados de una constructora que revendían fincas que ya tenían dueño
Los acusados admiten los hechos y deberán indemnizar con 1,2 millones de euros a los afectados.
FACUA.org
Cantabria-19/10/2010
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Ismael M.Z. y Gerardo R.A., los encargados de la constructora Proyectos y Construcciones Zúñiga, cumplirán entre los dos penas de siete años de prisión por delitos de estafa continuada y falsedad documental al revender fincas que ya tenían p