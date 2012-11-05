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Sindicatos y asociaciones de consumidores de Sevilla llaman a la Huelga General del 14N

El secretario general de FACUA Sevilla, Rubén Sánchez, pide a los ciudadanos que se sumen a una huelga "tanto laboral como de consumo".

FACUA.org
Sevilla-05/11/2012
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Responsables de FACUA Sevilla, UCA-UCE Sevilla e Híspalis han llamado en rueda de prensa junto a los secretarios generales de CCOO y UGT de Sevilla a secundar la Huelga General del 14N.

El secretario general de FACUA Sevilla, Rubén Sánchez, ha comparec

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