Más noticias

Solbes anuncia ampliación gratuita en los plazos hipotecarios para familias con graves problemas para pagar

FACUA demanda a los partidos políticos propuestas con mayor perspectiva.

FACUA.org
España-25/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El vicepresidente económico del Gobierno y número dos de la candidatura del PSOE por Madrid, Pedro Solbes, anunció hoy que, si gana las elecciones, las familias que tengan problemas para pagar sus hipotecas podrán ampliar gratuitamente los plazos para abonarlas

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos