Solbes anuncia ampliación gratuita en los plazos hipotecarios para familias con graves problemas para pagar
FACUA demanda a los partidos políticos propuestas con mayor perspectiva.
FACUA.org
España-25/02/2008
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El vicepresidente económico del Gobierno y número dos de la candidatura del PSOE por Madrid, Pedro Solbes, anunció hoy que, si gana las elecciones, las familias que tengan problemas para pagar sus hipotecas podrán ampliar gratuitamente los plazos para abonarlas