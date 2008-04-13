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Solbes anuncia que el Gobierno aprobará el viernes un paquete de medidas económicas por 10.000 millones

6.000 millones corresponderán a rebajas fiscales, como la devolución de 400 euros que se hará efectiva en julio.

FACUA.org
España-13/04/2008
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El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció hoy que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes un paquete de medidas económicas que supondrá una inyección de 10.000 millones de euros para estim

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