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Solbes dice que España ha dado "marcha atrás" en la rebaja del diferencial de inflación con la eurozona

Cree que la caída en las ventas de coches es un indicio más de la transición de la economía española a un modelo más equilibrado.

FACUA.org
España-04/12/2007
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El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, admitió ayer que España ha dado «marcha atrás» en la reducción del diferencial de inflación con la zona euro y reiteró que la subida de un 4,1% en el nive

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