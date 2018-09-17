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Sólo 700.000 consumidores han accedido al nuevo bono social frente a los 2,2 millones del anterior sistema

El Ministerio de Transición Ecológica ha señalado que a 31 de agosto se han presentado 954.000 solicitudes para acogerse al nuevo bono, que tiene como fecha límite el 8 de octubre.

FACUA.org
España-17/09/2018
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Un total de 700.034 consumidores disfrutaba al concluir agosto del nuevo bono social eléctrico, que sustituye al anterior y al que deben acogerse antes del 8 de octubre los beneficiarios que tienen el antiguo y quieran seguir disfrutando de él, que eran más de 2,

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