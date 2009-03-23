Sólo el 32% de los andaluces encuestados por FACUA considera relevantes los distintivos de calidad para elegir destino turístico
Las playas y la televisión, medios por los que más usuarios conocen los distintivos.
FACUA.org
Andalucía-23/03/2009
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Sólo el 32% de los andaluces encuestados por la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA considera que los distintivos de calidad turística que conceden instituciones públicas o privadas son un factor relevante para elegir un destino.<