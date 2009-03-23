Nuestras accionesBandera Azul y Parque Natural de Andalucía, los más conocidos

Sólo el 32% de los andaluces encuestados por FACUA considera relevantes los distintivos de calidad para elegir destino turístico

Las playas y la televisión, medios por los que más usuarios conocen los distintivos.

FACUA.org
Andalucía-23/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Sólo el 32% de los andaluces encuestados por la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA considera que los distintivos de calidad turística que conceden instituciones públicas o privadas son un factor relevante para elegir un destino.

<
Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos