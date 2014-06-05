Sólo un 36,5% de los españoles compra por Internet, principalmente para adquirir billetes de transporte
El estudio, del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado en el mes de mayo, informa que casi el 85% argumentó la comodidad como motivo para este tipo de consumo, el 78% los precios y las promociones, y tres de cada cuatro el ahorro de tiempo.
FACUA.org
España-05/06/2014
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Sólo un 36,5% de españoles ha comprado por Internet en los últimos doce meses, principalmente para adquirir billetes de transporte o viajes (46,6%). Entre los que no usan el comercio electrónico, un 44% alega que no dispone de Internet o que no lo utiliza, aunque tambi