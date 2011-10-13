Sony llama a revisar 1,6 millones de televisores Bravia por un defecto de fábrica
Ocho modelos de esta gama han de pasar una inspección gratuita de seguridad por un fallo que podría provocar su sobrecalentamiento.
FACUA.org
Internacional-13/10/2011
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La multinacional japonesa Sony revisará y reparará gratuitamente y a domicilio los ocho modelos de televisores Bravia afectados por un defecto de fábrica que podría provocar el sobrecalentamiento del aparato, según publica El País.
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