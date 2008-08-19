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Soria se compromete a llevar a los tribunales a las empresas que hagan 'spam' telefónico

Se considerará como práctica comercial desleal y agresiva realizar propuestas no solicitadas y reiteradas por teléfono, fax o correo electrónico.

FACUA.org
España-19/08/2008
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El Ministerio de Sanidad y Consumo ha anunciado que tomará «medidas contundentes» para acabar con el comúnmente denominado spam telefónico, salvaguardar los derechos de los consumidores y reforzar sus niveles de protección ante prácticas comerciale

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