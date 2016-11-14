Spotify admite un fallo por el cual llena los discos duros de datos basura y reduce su vida útil
La compañía se ha visto obligada a lanzar una actualización para Mac, Windows o Linux con la que subsanar el problema. Usuarios denuncian que la aplicación descargaba hasta cientos de gigas en un único día.
Europa Press
Internacional-14/11/2016
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El fallo afecta a la aplicación instalada en ordenadores. | Imagen: flickr.com/laughingsquid (CC BY-NC-ND 2.0).
Spotify ha reconocido un fallo de seguridad en su aplicación por el cual guardaba decenas de gigas de datos en los discos duros de los ordenadores en los que se encuentra instalada, incluso mientras ésta se encuentra inactiva, reduciendo además de esta manera su vida ú