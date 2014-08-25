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Standard Chartered pagará una multa de 300 millones de dólares en EE UU

El banco británico no ha logrado erradicar transacciones de riesgo que podrían estar vinculadas con el blanqueo de capitales

Europa Press
Internacional-25/08/2014
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El banco británico Standard Chartered Plc pagará una multa de 300 millones de dólares y suspenderá o saldrá de algunos negocios importantes dado que no ha logrado erradicar transacciones de riesgo que podrían estar vinculadas con el blanqueo de capitales.

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