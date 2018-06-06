Nuestras accionesSólo abona a los hombres atrasos de la actualización salarial

Subvención de 278.000 euros a la firma que no paga a trabajadoras porque el convenio dice "trabajadores"

FACUA pide a la Junta que actúe con Aceites y Energía Santamaría con la misma contundencia que cuando le advirtió de que usar el masculino genérico 'consumidores' podría vulnerar la ley de subvenciones.

FACUA.org
Andalucía-06/06/2018
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La Junta de Andalucía ha otorgado una subvención de 278.000 euros a Aceites y Energía Santamaría, la empresa de Lucena (Córdoba) que ha

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