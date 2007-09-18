Talleres y aseguradoras se reúnen para analizar sus relaciones
El Foro de Empresarios de Automoción ha acusado varias veces a las aseguradoras de fijar un precio por hora "injustificado", entre un 20 y un 30% inferior a la tarifa oficial de los talleres.
FACUA.org
España-18/09/2007
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Representantes del Foro Nacional de Empresarios de Automoción y de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) mantuvieron ayer una reunión en la sede de Ganvam para analizar las relaciones entre los talleres y las aseguradoras en el ámbito del seguro del autom&oacut