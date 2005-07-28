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Tarragona, Murcia y Lleida tienen las tarifas de taxis más caras de las cuarenta y una ciudades analizadas por FACUA

Los viajes en taxi han subido este año una media del 5,1%, dos puntos por encima del IPC. Las diferencias tarifarias entre ciudades alcanzan hasta el 145%.

FACUA.org
España-28/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y una ciudades que revela diferencias en un viaje de similares características de hasta el 129% en horario diurno y el 145% en horario nocturno y fes

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