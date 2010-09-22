Tarragona, San Sebastián y Murcia tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y cinco ciudades analizadas por FACUA
La asociación se muestra contraria a la aplicación de suplementos en los recorridos con destino en aeropuertos o estaciones de trenes y autobuses o a la imposición de tarifas fijas en este tipo de trayectos.
FACUA.org
España-22/09/2010
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