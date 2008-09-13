Taxistas de Ibiza denuncian un aumento de los piratas y piden medidas más contundentes
Advierten que los sancionados vuelven a desarrollar su actividad ilegal pocas horas después de que se los expediente.
FACUA.org
Baleares-13/09/2008
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La Asociación de Taxistas Autónomos Ebussus solicitó hoy al Consell Insular de Ibiza que impulse medidas más contundentes contra los taxistas piratas porque su actividad ha aumentado este verano.
Así lo aseguró el presidente de la entidad, Alej