Más noticias

Taxistas de Ibiza denuncian un aumento de los piratas y piden medidas más contundentes

Advierten que los sancionados vuelven a desarrollar su actividad ilegal pocas horas después de que se los expediente.

FACUA.org
Baleares-13/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Taxistas Autónomos Ebussus solicitó hoy al Consell Insular de Ibiza que impulse medidas más contundentes contra los taxistas piratas porque su actividad ha aumentado este verano.

Así lo aseguró el presidente de la entidad, Alej

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos