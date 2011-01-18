Taxistas de Sevilla han aplicado ilegalmente las nuevas tarifas antes de su publicación en el BOJA
FACUA Sevilla denuncia las irregularidades ante la Consejería de Hacienda y la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento.
FACUA.org
Sevilla-18/01/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla ha detectado que taxistas de la ciudad han aplicado ilegalmente las nuevas tarifas antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La Asociación ha denunciado estas irregularidades ante la Dirección General de