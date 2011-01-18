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Taxistas de Sevilla han aplicado ilegalmente las nuevas tarifas antes de su publicación en el BOJA

FACUA Sevilla denuncia las irregularidades ante la Consejería de Hacienda y la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento.

FACUA.org
Sevilla-18/01/2011
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FACUA Sevilla ha detectado que taxistas de la ciudad han aplicado ilegalmente las nuevas tarifas antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La Asociación ha denunciado estas irregularidades ante la Dirección General de

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