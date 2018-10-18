"Te voy a joder la vida": FACUA denuncia en la AEPD las prácticas de un comercial de telecomunicaciones
Un usuario de Sevilla advierte de que ha recibido llamadas con insultos y amenazas tras rechazar los servicios ofertados.
FACUA.org
España-18/10/2018
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