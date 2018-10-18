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"Te voy a joder la vida": FACUA denuncia en la AEPD las prácticas de un comercial de telecomunicaciones

Un usuario de Sevilla advierte de que ha recibido llamadas con insultos y amenazas tras rechazar los servicios ofertados.

FACUA.org
España-18/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción solicitará a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que emprenda actuaciones ante las amenazas que un usuario de Sevilla denuncia haber recibido tras rechazar los servicios de telecomunicaciones que le ofertó un comercial

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