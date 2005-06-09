Tele2 cobra 31 euros a los clientes de su ADSL que se dan de baja
FACUA denuncia a la compañía por aplicar una cláusula abusiva e incurrir en publicidad engañosa, ya que en sus anuncios asegura que ofrece los servicios "sin compromiso de permanencia".
FACUA.org
España-09/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado al operador de telecomunicaciones Tele2 ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por aplicar una cuota a los clientes que se dan de baja de sus servicios de