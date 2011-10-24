Telefonía móvil, hipotecas y electrónica son los que más descontentos dejan a los españoles
Según un informe publicado por la Comisión Europea, entre los preferidos están los servicios relacionados con el cuidado personal, la cultura y el ocio y las loterías y apuestas.
FACUA.org
Internacional-24/10/2011
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La telefonía móvil, las hipotecas y la electrónica son los tres tipos de servicios que más descontentos dejan a los españoles, en línea con los europeos, que también sitúan los servicios hipotecarios entre los menos apreciados, según un informe publicado por la Comisión Europea.
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