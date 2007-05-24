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Telefónica aplica en Perú una subida de tarifas encubierta a los usuarios de la primera televisión por cable del país

La Asociación Peruana de Consumidores denuncia que la artimaña ha sido el cambio en la moneda de pago. FACUA reclama en España al Grupo Telefónica que rectifique la actuación de su compañía.

FACUA.org
América-24/05/2007
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Telefónica aplicará el próximo junio en Perú una subida de tarifas encubierta al más de medio millón de usuarios de su televisión por cable, la primera del país. La Asociación Peruana de Consumidores (Aspec) denuncia que la artima&nti

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