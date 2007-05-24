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Telefónica del Perú pide disculpas a sus clientes por el modo en que informó sobre sus nuevas tarifas

Los clientes de Cable Mágico recibirán otra comunicación sobre las tarifas, cuya subida se pospone un mes.

FACUA.org
América-24/05/2007
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El Grupo Telefónica ha informado a la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) que la filial de televisión por cable de Telefónica del Perú ha pospuesto un mes la subida de tarifas que tenía prevista para el mes de junio y enviará una co

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