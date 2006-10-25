Telefónica evita indemnizar a los afectados por el apagón del ADSL de agosto gracias a la deficiente regulación y al escaso celo de Industria por defender a los usuarios
La compañía no sólo ha eludido compensar directamente a todos los clientes afectados, sino que su servicio de atención al cliente se negó a admitir las reclamaciones presentadas en la fecha de la avería.
FACUA.org
España-25/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha hecho balance del apagón masivo del ADSL que el pasado 15 de agosto dejó sin servicio a un número de clientes que en el caso de Telefónica podría llegar a rondar los 2 millones.
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