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Telefónica evita indemnizar a los afectados por el apagón del ADSL de agosto gracias a la deficiente regulación y al escaso celo de Industria por defender a los usuarios

La compañía no sólo ha eludido compensar directamente a todos los clientes afectados, sino que su servicio de atención al cliente se negó a admitir las reclamaciones presentadas en la fecha de la avería.

FACUA.org
España-25/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha hecho balance del apagón masivo del ADSL que el pasado 15 de agosto dejó sin servicio a un número de clientes que en el caso de Telefónica podría llegar a rondar los 2 millones.

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