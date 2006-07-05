Telefónica indemnizará a los usuarios de El Ronquillo por el corte que les afectó durante dos días
Según los cálculos realizados por FACUA Sevilla, los afectados por 48 horas de interrupción recibirán compensaciones en sus facturas que irán desde 0,90 euros hasta cerca de 4,00 euros en función de los servicios contratados.
FACUA.org
Sevilla-05/07/2006
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Telefónica de España ha garantizado a la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA que indemnizará a los usuarios afectados por el corte del suministro de telefonía e Internet que se produjo en el municipio de El Ronquillo el pasado 14 de juni