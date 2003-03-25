Telefónica Movistar reconoce que anulará los números con tarjeta si permanecen un mes y medio sin saldo tras haberlo desmentido ayer
FACUA advierte que es la única compañía que aplica una medida de estas características.
FACUA.org
España-25/03/2003
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Telefónica Movistar ha reconocido hoy a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) anulará desde el 1 de abril los números de teléfono con el sistema de tarjeta de prepago si permanecen cuarenta y seis días sin sa